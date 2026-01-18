«Баффало» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Маклеод, Пейтон Кребс, Джек Куинн и Алекс Так, у гостей — Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Куинн Хьюз, Матс Зуккаррело и Владимир Тарасенко.

«Баффало» с 57 очками после 47 матчей занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд и идет на третьем месте в Западной конференции (63 очка после 49 игр).

В следующем матче «Баффало» 20 января сыграет в гостях с «Каролиной», «Миннесота» в тот же день встретится на выезде с «Торонто».

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