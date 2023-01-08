Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Баффало»
«Баффало» в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярног чемпионата НХЛ — 6:5.
В составе «Сейбрз» голы забили Виктор Олофссон (дубль), Тэйг Томпсон, Расмус Далин (дубль) и Дилан Козенс.
За «Уайлд» шайбы забросили Брендон Духайм, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Маркус Фолиньо и Джоэль Эрикссон.
Хоккей
НХЛ
«Баффало» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:3, 1:2, 1:0)
Голы: Олофссон — 14 (Миттельштадт, Далин), 13:00 — 1:0. Духайм — 4 (Хартман, Дамба), 22:52 — 1:1. Капризов — 23 (бол., Эддисон, Стил), 26:46 — 1:2. Томпсон — 31 (бол., Далин, Козенс), 30:30 — 2:2. Далин — 11 (Миттельштадт, Джост), 32:02 — 3:2. Козенс — 13 (бол., Так), 33:55 — 4:2. Хартман — 5 (Годро), 38:45 — 4:3. Фолиньо — 4 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 40:26 — 4:4. Эрикссон Эк — 14 (бол., Эддисон, Флери), 47:48 — 4:5. Далин — 12 (Миттельштадт, Пауэр), 57:36 — 5:5. Олофссон — 15 (Кребс, Далин), 64:41 — 6:5.
Вратари: Луукконен — Флери.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (8+11+14+4) — 44 (9+18+11+6).
Наши: Любушкин (9.54/0/0) — Капризов (20.34/6/-2).
8 января. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|31
|8
|66
|2
|Торонто
|40
|24
|16
|55
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|37
|20
|17
|42
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|39
|18
|21
|39
|8
|Монреаль
|40
|16
|24
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|38
|22
|16
|47
|4
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|5
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|6
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|43
|23
|20
|52
|3
|Сиэтл
|38
|22
|16
|48
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|41
|21
|20
|45
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
|8.01
|00:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|8.01
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|6 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 4
|8.01
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 8
|8.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 1
|8.01
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|1 : 5
|8.01
|06:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|2 : 4
|8.01
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
|8.01
|23:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|76
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|62
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|56
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25