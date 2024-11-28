Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Баффало»

«Миннесота» на выезде переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Он отличился на 7-й минуте первого периода. Всего в этом сезоне у 27-летнего россиянина 35 (14+21) очков в 21 матче.

«Миннесота» набрала 32 очка в 22 матчах и идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Баффало» с 23 очками в 22 играх занимает 9-е место в Восточной конференции.