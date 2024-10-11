«Баффало» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Баффало» на домашнем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

В следующем матче «Лос-Анджелес» в гостях сыграет против «Бостона». Матч пройдет 12 октября. «Баффало» в ночь на 13 октября дома встретится с «Флоридой».