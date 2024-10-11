Хет-трик Копитара принес «Лос-Анджелесу» победу над «Баффало»

«Баффало» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Все три гола «Кингз» на счету форварда Анже Копитара.

Для «Лос-Анджелеса» это была первая игра в сезоне. «Сэйбрз» потерпели третье поражение в трех матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Так — 1 (мен.), 36:55 — 1:0. Копитар — 1 (Лафферье, Эдмундсон), 40:13 — 1:1. Копитар — 2 (бол., Спенс, Фиала), 58:22 — 1:2. Копитар — 3 (п.в., Байфилд, Кемпе), 59:18 — 1:3.

Нереализованный буллит: Маклеод (Б), 12:53.

Вратари: Луукконен (58:43 — 59:18) — Кемпер.

Штраф: 35 — 15.

Броски: 34 (13+14+7) — 22 (5+6+11).

Наши: — - Гавриков (23.23/1/+2).

11 октября. Баффало. KeyBank Center.