«Баффало» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» обыграл «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Йоэль Квиранта, Логан О'Коннор и Арттури Лехконен.

За «Сэйбрз» двумя голами отметился Тейдж Томпсон, также отличились Джон-Джейсон Петерка и Бек Маленстин.

«Колорадо» с 28 очками идет 9-м на «Западе», «Баффало» набрал 24 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции.