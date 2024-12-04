«Колорадо» переиграл «Баффало», Георгиева пропустил 4 шайбы
«Колорадо» в гостях обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
За «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Йоэль Квиранта, Логан О'Коннор и Арттури Лехконен. Голкипер Александр Георгиев отразил лишь 4 из 8 бросков соперника. 28-летний россиянин был заменен на Скотта Уэджвуда после 11 минут 49 секунд игры.
У «Сэйбрз» Тейдж Томпсон забросил две шайбы, а также по голу забили Джон-Джейсон Петерка и Бек Маленстин.
«Колорадо» набрал 28 очков в 26 встречах и занимает 9-е место в Западной конференции, «Баффало» с 24 очками за 25 матчей идет 12-м на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Колорадо» — 4:5 (4:0, 0:1, 0:4)
Голы: Томпсон — 12 (Клифтон, Так), 3:22 — 1:0. Томпсон — 13 (Зукер, Байрам), 6:39 — 2:0. Петерка — 8 (Бенсон, Козенс), 6:50 — 3:0. Маленстин — 2 (Обе-Кубель), 11:49 — 4:0. Маккиннон — 8, 22:24 — 4:1. Кивиранта — 5 (де Хаан, ОКоннор), 41:19 — 4:2. ОКоннор — 3 (Жирар), 44:30 — 4:3. Маккиннон — 9 (Рантанен, Тэйвз), 47:39 — 4:4. Лехконен — 5 (де Хаан, Маккиннон), 55:38 — 4:5.
Вратари: Луукконен (58:44) — Георгиев (Уэджвуд, 11:49).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (12+11+7) — 41 (9+15+17).
Наши: — - Коваленко (9.35/1/0), Ничушкин (17.37/1/-1), Прищепов (3.37/0/0).
4 декабря. Баффало. KeyBank Center. 14942 зрителя.
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