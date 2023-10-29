«Баффало» обыграл «Колорадо» в НХЛ
«Баффало» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
Победу «Сэйбрз» принесли голы Джона-Джейсона Петерки, Кейси Миттельштадта, Тайсона Йоста и Расмуса Далина.
«Баффало» (8 очков) после 9 игр занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» (12) идет вторым на «Западе» после 8 матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Колорадо» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Петерка — 4 (Скиннер), 10:32 — 1:0. Миттельштадт — 2 (Скиннер, Йокихарью), 21:39 — 2:0. Джост — 1 (Так, Пауэр), 28:16 — 3:0. Далин — 2 (п.в., Томпсон), 56:52 — 4:0.
Вратари: Луукконен — Георгиев.
Штраф: 12 — 16.
Броски: 29 (11+9+9) — 23 (6+11+6).
Наши: — - Ничушкин (16.20/1/-2).
29 октября. Баффало. KeyBank Center. 15717 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Айлендерс
|7
|4
|3
|9
|5
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|6
|Коламбус
|8
|3
|5
|8
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|15
|2
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|3
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|4
|Детройт
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|6
|Флорида
|7
|4
|3
|8
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|8
|4
|4
|9
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|8
|1
|17
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|9
|2
|7
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|3 : 2
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|4 : 3 Б
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|2 : 5
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|0 : 2
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|4 : 1
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4 ОТ
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|3 : 4 Б
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 0
|29.10
|23:55
|
Нью-Джерси – Миннесота
|- : -
|29.10
|23:55
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|9
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32