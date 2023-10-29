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Сегодня, 22:39

«Баффало» обыграл «Колорадо» в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Баффало» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Победу «Сэйбрз» принесли голы Джона-Джейсона Петерки, Кейси Миттельштадта, Тайсона Йоста и Расмуса Далина.

«Баффало» (8 очков) после 9 игр занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» (12) идет вторым на «Западе» после 8 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Колорадо» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Петерка — 4 (Скиннер), 10:32 — 1:0. Миттельштадт — 2 (Скиннер, Йокихарью), 21:39 — 2:0. Джост — 1 (Так, Пауэр), 28:16 — 3:0. Далин — 2 (п.в., Томпсон), 56:52 — 4:0.

Вратари: Луукконен — Георгиев.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 29 (11+9+9) — 23 (6+11+6).

Наши: — - Ничушкин (16.20/1/-2).

29 октября. Баффало. KeyBank Center. 15717 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Колорадо Эвеланш
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«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 12
2 Каролина 9 5 4 10
3 Нью-Джерси 7 4 3 9
4 Айлендерс 7 4 3 9
5 Филадельфия 8 4 4 9
6 Коламбус 8 3 5 8
7 Вашингтон 7 3 4 7
8 Питтсбург 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 15
2 Торонто 8 5 3 11
3 Монреаль 8 5 3 11
4 Детройт 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 8 4 4 10
6 Флорида 7 4 3 8
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 8 4 4 9
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Миннесота 8 3 5 8
6 Сент-Луис 7 3 4 7
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 8 1 17
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 8 4 4 8
5 Сиэтл 9 2 7 6
6 Калгари 8 2 6 5
7 Эдмонтон 7 1 6 3
8 Сан-Хосе 8 0 8 1
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3.11
29.10 01:00
Флорида – Сиэтл
 3 : 2
29.10 02:00
Монреаль – Виннипег
 4 : 3 Б
29.10 02:00
Питтсбург – Оттава
 2 : 5
29.10 02:00
Нэшвилл – Торонто
 3 : 2 ОТ
29.10 02:00
Коламбус – Айлендерс
0 : 2
29.10 02:00
Бостон – Детройт
 4 : 1
29.10 05:00
Ванкувер – Рейнджерс
3 : 4 ОТ
29.10 05:30
Лос-Анджелес – Вегас
 3 : 4 Б
29.10 20:00
Баффало – Колорадо
 4 : 0
29.10 23:55
Нью-Джерси – Миннесота
 - : -
29.10 23:55
Вашингтон – Сан-Хосе
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 7 18
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 9 15
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 13
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 8 8
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 8 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
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