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Сегодня, 05:58

«Баффало» проиграл «Колорадо». Георгиев сделал 24 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Колорадо» — 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)

Голы: Комфер — 2 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 8:48 — 0:1. Петерка — 5 (Куинн, Козенс), 10:19 — 1:1. Томпсон — 15 (бол., Скиннер, Козенс), 19:49 — 2:1. Маккиннон — 7 (бол., Макар, Рантанен), 29:00 — 2:2. Лехконен — 7 (бол., Комфер, Маккиннон), 29:49 — 2:3. Маккиннон — 8 (Макар, Тэйвз), 31:53 — 2:4. Козенс — 9 (бол., Томпсон, Скиннер), 34:05 — 3:4. Комфер — 3 (О`Коннор, Кольяно), 37:16 — 3:5. Так — 11 (Далин, Томпсон), 40:07 — 4:5. Рантанен — 14 (п.в., Комфер, Маккиннон), 59:25 — 4:6.

Вратари: Луукконен (59:13 — 59:25) — Георгиев.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 28 (8+11+9) — 34 (9+13+12).

2 декабря. Баффало. KeyBank Center. 12805 зрителей.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 24 19 5 39
2 Каролина 24 13 11 31
3 Айлендерс 24 15 9 30
4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 24 8 16 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 24 10 14 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 21 13 8 27
4 Миннесота 22 11 11 24
5 Нэшвилл 22 11 11 24
6 Сент-Луис 23 11 12 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 17 8 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
4 Эдмонтон 24 13 11 26
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 23 9 14 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 23 6 17 14
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2.12 03:00
Баффало – Колорадо
 4 : 6
2.12 03:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 3 : 4 ОТ
2.12 03:00
Питтсбург – Вегас
 4 : 3
2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 1 : 4
2.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 3
2.12 04:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 6
2.12 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
2.12 05:00
Калгари – Монреаль
 - : -
2.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
2.12 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 - : -
2.12 06:30
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