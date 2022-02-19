«Колорадо» обыграл «Баффало», Ничушкин сделал результативный пас
«Колорадо» на выезде обыграл «Баффало» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев хет-трик сделал Тейдж Томпсон. У гостей забивали Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер, Назем Кадри, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин набрал одно очко за результативный пас.
«Колорадо» набрал 76 очков и лидирует на Западе. У «Баффало» 40 очков и 13-я позиция в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Колорадо» — 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)
Голы: Томпсон — 17 (Скиннер, Так), 2:50 — 1:0. Маккиннон — 11 (Макар, Тэйвз), 3:35 — 1:1. Комфер — 10 (Обе-Кубель), 11:18 — 1:2. Томпсон — 18 (Скиннер, Далин), 12:42 — 2:2. Кадри — 21 (Ничушкин), 13:02 — 2:3. Томпсон — 19 (Самуэльссон), 32:54 — 3:3. Ньюхук — 11 (Рантанен), 48:37 — 3:4. Рантанен — 25 (п.в., Маккиннон, Дж. Джонсон), 59:08 — 3:5.
Вратари: Токарски (58:34 — 59:08, 59:28) — Кемпер.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (8+7+17) — 36 (14+11+11).
Наши: — - Ничушкин (16.21/2/+1).
19 февраля. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|50
|16
|34
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|36
|13
|76
|2
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|48
|27
|21
|56
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|51
|18
|33
|44
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|50
|28
|22
|60
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|49
|25
|24
|57
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|50
|23
|27
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|20.02
|03:00
|
Оттава – Бостон
|- : -
|20.02
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|- : -
|20.02
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|20.02
|06:00
|
Калгари – Сиэтл
|- : -
|20.02
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|20.02
|21:00
|
Питтсбург – Каролина
|- : -
|20.02
|22:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|20.02
|23:00
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|49
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09