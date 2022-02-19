«Колорадо» обыграл «Баффало», Ничушкин сделал результативный пас

«Колорадо» на выезде обыграл «Баффало» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев хет-трик сделал Тейдж Томпсон. У гостей забивали Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер, Назем Кадри, Алекс Ньюхук и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин набрал одно очко за результативный пас.

«Колорадо» набрал 76 очков и лидирует на Западе. У «Баффало» 40 очков и 13-я позиция в Восточной конференции.

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«Баффало» — «Колорадо» — 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)

Голы: Томпсон — 17 (Скиннер, Так), 2:50 — 1:0. Маккиннон — 11 (Макар, Тэйвз), 3:35 — 1:1. Комфер — 10 (Обе-Кубель), 11:18 — 1:2. Томпсон — 18 (Скиннер, Далин), 12:42 — 2:2. Кадри — 21 (Ничушкин), 13:02 — 2:3. Томпсон — 19 (Самуэльссон), 32:54 — 3:3. Ньюхук — 11 (Рантанен), 48:37 — 3:4. Рантанен — 25 (п.в., Маккиннон, Дж. Джонсон), 59:08 — 3:5.

Вратари: Токарски (58:34 — 59:08, 59:28) — Кемпер.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (8+7+17) — 36 (14+11+11).

Наши: — - Ничушкин (16.21/2/+1).

19 февраля. Баффало. KeyBank Center.