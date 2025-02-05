«Баффало» дома обыграл «Коламбус»

«Баффало» на своем льду одержал победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Сэйбрз» дубль оформил Алекс Так, еще одну шайбу забросил Боуэн Байрэм.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Кент Джонсон и Иван Проворов.

«Баффало» набрал 49 очков в 53 матчах и занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, «Коламбус» идет 8-м с 59 баллами в 54 встречах.