«Баффало» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» на своем льду обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

За «Сэйбрз» хет-трик оформил Райан Маклеод, еще одну шайбу забросил Дилан Козенс.

У «Харрикейнз» отличились Джейкоб Слэвин и Мартин Нечас.

«Баффало» набрал 39 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, «Каролина» идет 4-й с 55 баллами.