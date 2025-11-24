«Баффало» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Встреча прошла на арене «КиБанк Центр» в Баффало.

У хозяев шайбы забросили Джек Куинн, Бек Маленстин, Алекс Так и Тэйдж Томпсон. Единственный гол гостей на счету Шейн Гостисбехера.

«Сейбрз» набрали 22 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Харрикейнз» с 30 очками лидируют на «Востоке».