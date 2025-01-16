«Каролина» проиграла «Баффало», Орлов и Свечников не набрали очков

«Каролина» на выезде потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Харрикейнз» потерпели второе поражение подряд.

Российские хоккеисты гостей Дмитрий Орлов и Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

«Баффало» набрал 39 очков в 44 матчах и идет на последней строчке в Восточной конференции. «Каролина» занимает 4-е место — 55 очков в 45 играх.