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Сегодня, 05:03

«Каролина» проиграла «Баффало», Орлов и Свечников не набрали очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» на выезде потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Харрикейнз» потерпели второе поражение подряд.

Российские хоккеисты гостей Дмитрий Орлов и Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

«Баффало» набрал 39 очков в 44 матчах и идет на последней строчке в Восточной конференции. «Каролина» занимает 4-е место — 55 очков в 45 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Каролина Харрикейнз
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«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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16.01 02:00
Баффало – Каролина
 - : -
16.01 04:30
Миннесота – Эдмонтон
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