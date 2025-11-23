«Баффало» обыграл лидера Восточной конференции «Каролину»

«Баффало» дома победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев две результативные передачи сделал Райан Маклеод. Шайбы забросили Джек Куинн, Бек Маленстин, Алекс Так и Тэйдж Томпсон. У гостей гол забил Шейн Гостисбеер.

«Баффало» набрал 22 очка и занимает 14-е место в таблице Восточной конференции. «Каролина» с 30 очками продолжает лидировать в таблице «Востока».

«Сэйбрз» в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ сыграют в гостях с «Питтсбургом» 27 ноября. «Харрикейнз» в этот же день примут «Рейнджерс».