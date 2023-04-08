Дубль Миттельштадта помог «Баффало» обыграть «Каролину»
«Баффало» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У хозяев дубль на счету Кейси Миттельштадта. Ассистентский дубль оформил Джефф Скиннер.
«Баффало» с 85 очками занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока». «Каролина» на второй строчке со 109 очками.
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«Баффало» — «Каролина» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Миттельштадт — 11 (Скиннер, Далин), 4:00 — 1:0. Джарвис — 14 (Котканиеми), 14:34 — 1:1. Фаст — 9 (Стаал, Мартинук), 14:56 — 1:2. Далин — 15 (бол., Скиннер, Так), 24:04 — 2:2. Ахо — 35 (Терявяйнен, Пулюярви), 31:04 — 2:3. Миттельштадт — 12 (Далин, Пауэр), 38:18 — 3:3. Томпсон — 46 (Козенс), 46:15 — 4:3.
Вратари: Леви — Раанта (57:37).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (6+12+12) — 34 (12+10+12).
Наши: Любушкин (9.30/0/-1) — -.
8 апреля. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|50
|29
|109
|2
|Нью-Джерси
|79
|50
|29
|108
|3
|Рейнджерс
|79
|46
|33
|104
|4
|Питтсбург
|80
|40
|40
|90
|5
|Айлендерс
|79
|40
|39
|89
|6
|Вашингтон
|78
|34
|44
|77
|7
|Филадельфия
|78
|29
|49
|71
|8
|Коламбус
|78
|24
|54
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|61
|17
|127
|2
|Торонто
|78
|46
|32
|103
|3
|Тампа-Бэй
|79
|45
|34
|96
|4
|Флорида
|79
|41
|38
|89
|5
|Баффало
|78
|39
|39
|85
|6
|Оттава
|79
|37
|42
|81
|7
|Детройт
|79
|35
|44
|80
|8
|Монреаль
|79
|31
|48
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|47
|30
|100
|2
|Даллас
|78
|43
|35
|100
|3
|Миннесота
|78
|44
|34
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|78
|40
|38
|88
|6
|Сент-Луис
|79
|37
|42
|81
|7
|Аризона
|79
|27
|52
|67
|8
|Чикаго
|78
|25
|53
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|79
|49
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|79
|47
|32
|103
|3
|Лос-Анджелес
|79
|45
|34
|100
|4
|Сиэтл
|78
|44
|34
|96
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|78
|35
|43
|77
|7
|Сан-Хосе
|78
|22
|56
|60
|8
|Анахайм
|78
|23
|55
|56
|8.04
|19:30
|
Баффало – Каролина
|4 : 3
|8.04
|20:00
|
Детройт – Питтсбург
|1 : 5
|8.04
|22:30
|
Даллас – Вегас
|- : -
|8.04
|23:00
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|108
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|78
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|77
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20