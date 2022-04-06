«Каролина» на выезде уступила «Баффало»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» со счетом 2:4.

В составе «Харрикейнз» отличились Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер, у «Сэйбрз» голы на счету Джеффа Скиннера, Кейси Миттельштадта, Виктора Олофссона и Дилана Козенса.