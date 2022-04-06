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Сегодня, 04:31

«Каролина» на выезде уступила «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» со счетом 2:4.

В составе «Харрикейнз» отличились Йеспер Фаст и Нино Нидеррайтер, у «Сэйбрз» голы на счету Джеффа Скиннера, Кейси Миттельштадта, Виктора Олофссона и Дилана Козенса.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 70 44 26 94
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 68 32 36 73
6 Коламбус 70 32 38 70
7 Филадельфия 69 22 47 55
8 Нью-Джерси 69 24 45 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 69 48 21 102
2 Торонто 69 45 24 95
3 Бостон 69 44 25 93
4 Тампа-Бэй 69 43 26 93
5 Детройт 69 26 43 61
6 Баффало 70 25 45 61
7 Оттава 68 25 43 56
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 68 43 25 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 68 39 29 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 69 41 28 91
2 Лос-Анджелес 72 38 34 86
3 Эдмонтон 70 40 30 85
4 Вегас 71 39 32 82
5 Ванкувер 70 32 38 74
6 Анахайм 71 28 43 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 69 22 47 50
Результаты / календарь
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
6.04 02:00
Баффало – Каролина
 - : -
6.04 02:00
Монреаль – Оттава
 - : -
6.04 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
- : -
6.04 02:00
Питтсбург – Колорадо
 - : -
6.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 - : -
6.04 02:00
Флорида – Торонто
 - : -
6.04 02:30
Детройт – Бостон
 - : -
6.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 - : -
6.04 03:30
Даллас – Айлендерс
- : -
6.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 69 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 70 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 55 2.16
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