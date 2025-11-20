«Баффало» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Флэймз» Джоэл Фараби оформил дубль, по одной шайбе забросили Морган Фрост, Микаэль Баклунд, Расмус Андерссон и Мэтт Коронато. Голы «Сэйбрз» на счету Маттиаса Самуэльссона и Тэйджа Томпсона.

«Калгари» набрал 15 очков в 22 матчах и идет последним в Западной конференции. «Баффало» располагаентся на последней строчке в Восточной конференции — 18 очков в 20 играх.