«Калгари» обыграл на выезде «Баффало»

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«Баффало» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров результативными действиями не отметился.

«Калгари» с 5 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Сэйбрз» — последние в Восточной конференции (2 очка).