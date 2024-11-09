«Баффало» по буллитам обыграл «Калгари»
«Баффало» дома победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Джон-Джейсон Петерка. Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко не сумел реализовать свою попытку.
В основное время у «Баффало» по разу отличились Зак Бенсон и Тэйк Томпсон. У «Калгари» шайбами отметились Мэтт Коронато и Майкл Баклунд.
«Баффало» (15 очков) поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Калгари» (17) идет шестым на «Западе».
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Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Калгари» — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бенсон — 2 (Брайсон, Пауэр), 1:11 — 1:0. Томпсон — 10 (бол., Далин, Петерка), 13:37 — 2:0. Коронато — 5 (Уигар, Коулмэн), 37:44 — 2:1. Баклунд — 3 (Юбердо, Уигар), 55:42 — 2:2.
Победный буллит: Петерка.
Вратари: Луукконен — Владарж.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 19 (7+6+4+2) — 26 (6+5+12+3).
Наши: — - Кузьменко (17.18/0/+1), Мироманов (20.47/1/+1).
9 ноября. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|13
|9
|4
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|5
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|6
|Детройт
|13
|6
|7
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|15
|7
|8
|17
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|10.11
|02:00
|
Флорида – Филадельфия
|- : -
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|- : -
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|- : -
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|- : -
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|10.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -