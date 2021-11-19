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«Баффало» проиграл «Калгари». Задоров сделал голевую передачу

05:32
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«Баффало» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Калгари» — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Голы: Годро — 5 (Ткачак, Танев), 10:30 — 0:1. Манджапане — 11 (Танев, Шилингтон), 21:42 — 0:2. Ткачак — 8 (Годро, Линдхольм), 33:58 — 0:3. Манджапане — 12 (Баклунд, Задоров), 34:59 — 0:4. Годро — 6 (бол., Монахэн, Ткачак), 35:35 — 0:5.

Вратари: Токарски (Делл, 40:00) — Маркстрем.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (8+8+11) — 33 (14+9+10).

Наши: — - Задоров (17.34/2/+2).

19 ноября. Баффало. KeyBank Center.

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Евгений Козинов все материалы автора
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