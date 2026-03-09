«Баффало» и «Тампа» установили рекорд XXI века в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Тампой» (8:7) было 28 удалений и 15 голов.

Как сообщает Opta, в лиге не было матчей с таким количеством шайб и штрафных минут с 11 февраля 1993 года, когда состоялся матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» (16 голов и 28 штрафов).

Также «Баффало» и «Тампа» совместно забили по семь и более голов как минимум в двух периодах матча НХЛ впервые в 21-м веке. В последний раз подобное случалось 25 ноября 1992 года в игре «Детройт» — «Сент-Луис».

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