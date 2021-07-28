«Баффало» и Каджула продлили контракт на год

«Баффало» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с форвардом Дрейком Каджулой.

Соглашение рассчитано на 1 год и является односторонним. Зарплата — 750 тысяч долларов.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провел суммарно 38 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. Всего в НХЛ у него 260 матчей и 86 (44+42) очков.