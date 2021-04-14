«Баффало» хотел получить за Холла одного из молодых вратарей «Бостона»
19:07
Стали известны некоторые подробности переговоров «Бостона» и «Баффало» об обмене нападающего Тэйлора Холла, сообщает Sportsnet 14 апреля.
«Баффало» хотел получить одного из молодых вратарей «Брюинз» — Даниэла Владаржа или Джереми Суэймена. Однако «Бостон» знал, что Холл хотел перейти именно в их команду и не собирался снимать запрет на обмен ради другого клуба.
В итоге, «Брюинз» получили в сделке форвардов Тэйлора Холла и Кертиса Лазара. «Сэйбрс» удержали 50% кэпхита Холла (4 млн долларов).
Им достался выбор «Бостона» во 2-м раунде драфта НХЛ-2021 и форвард Андерс Бьорк.
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