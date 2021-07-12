«Баффало» хочет обменять Окпосо в «Сиэтл»
11:58
«Баффало» ведет переговоры с «Сиэтлом», чтобы клуб забрал на драфте расширения нападающего Кайла Окпосо. Сейчас стороны обсуждают, какую компенсацию должен получить новый клуб НХЛ, чтобы взять на себя невыгодный контракт, сообщает Sportsnet.
Контракт 33-летнего американца с зарплатой в 6 миллионов долларов рассчитан еще на два сезона.
В прошедшем сезоне Окпосо провел 35 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков.
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