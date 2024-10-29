«Баффало» — «Флорида»: видеообзор матча

«Флорида» на выезде обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Флорида» с 15 очками в 11 матчах занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке с 9 очками в 10 играх.