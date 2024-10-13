«Баффало» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на выезде потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

«Сэйбрз» одержали первую победу после серии из трех поражений на старте сезона. «Пантерз» проиграли второй раз подряд.