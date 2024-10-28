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Сегодня, 12:00

Расписание матчей НХЛ 29 октября: «Баффало» примет «Флориду», «Тампа» сыграет с «Каролиной»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press
Регулярный чемпионат НХЛ.

29 октября

02.00 мск «Баффало» — «Флорида»

02.00 «Коламбус» — «Эдмонтон»

02.30 «Виннипег» — «Торонто»

02.30 «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»

04.00 «Колорадо» — «Чикаго»

04.00 «Юта» — «Сан-Хосе»

05.00 «Ванкувер» — «Каролина»

05.00 «Вегас» — «Калгари»

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«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Драйзайтль установил рекорд «Эдмонтона» по победным шайбам в гостях
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 6 6 14
2 Рейнджерс 8 6 2 13
3 Каролина 7 5 2 10
4 Вашингтон 7 5 2 10
5 Айлендерс 8 3 5 8
6 Коламбус 7 3 4 7
7 Питтсбург 10 3 7 7
8 Филадельфия 9 2 7 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 10 6 4 13
2 Тампа-Бэй 8 5 3 10
3 Баффало 9 4 5 9
4 Монреаль 9 4 5 9
5 Торонто 9 4 5 9
6 Детройт 9 4 5 9
7 Бостон 9 4 5 9
8 Оттава 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 8 8 0 16
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 8 5 3 12
4 Колорадо 9 5 4 10
5 Сент-Луис 9 5 4 10
6 Юта 9 4 5 9
7 Нэшвилл 8 3 5 6
8 Чикаго 9 2 7 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 6 3 13
2 Лос-Анджелес 9 5 4 12
3 Калгари 8 5 3 11
4 Ванкувер 7 4 3 10
5 Эдмонтон 9 4 5 9
6 Сиэтл 9 4 5 9
7 Анахайм 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 9 0 9 2
Результаты / календарь
18.10
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20.10
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28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 01:00
Детройт – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
28.10 02:00
Филадельфия – Монреаль
 3 : 4
28.10 02:00
Нью-Джерси – Анахайм
 6 : 2
28.10 04:00
Колорадо – Оттава
 5 : 4
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