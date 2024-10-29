«Флорида» победила «Баффало», Бобровский отразил 26 бросков и стал первой звездой матча

«Флорида» на выезде обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей забили Александр Барков, Сэм Беннетт, Йеспер Боквист, Картер Верхаге и Сэм Райнхарт. У хозяев отличились Расмус Далин и Джейсон Зукер.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции с 15 очками в 11 матчах. «Баффало» идет на 12-й строчке с 9 очками в 10 играх.