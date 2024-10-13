«Флорида» без Бобровского проиграла «Баффало»
«Флорида» на выезде потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Сэйбрз» одержали первую победу после серии из трех поражений на старте сезона. «Пантерз» проиграли второй раз подряд.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных. Защитник Дмитрий Куликов сыграл 14 минут, но результативными действиями не отметился. Показатель его полезности — «-3».
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|1
|1
|0
|2
|4
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|2
|1
|1
|2
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|1
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|1
|1
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|Вашингтон
|0
|0
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|0
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|0
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|1
|1
|0
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|1
|1
|2
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|2
|1
|1
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|2
|1
|1
|2
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|0
|1
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|8
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|3
|0
|3
|0
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|О
|1
|Виннипег
|2
|2
|0
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|2
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|2
|2
|0
|4
|3
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
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|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
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|1
|0
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|13.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|13.10
|02:00
|
Рейнджерс – Юта
|- : -
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|13.10
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|13.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|13.10
|02:00
|
Детройт – Нэшвилл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Даллас – Айлендерс
|- : -
|13.10
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|13.10
|05:00
|
Калгари – Филадельфия
|- : -
|13.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
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