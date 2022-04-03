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Сегодня, 22:43

«Флорида» обыграла «Баффало» и первой из команд НХЛ вышла в плей-офф

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Нападающий «Флориды» Энтони Дюклер празднует заброшенную шайбу с партнерами в матче с «Баффало».
Фото USA Today Sports

3 апреля «Флорида» в гостях одержала победу над «Баффало» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Флориды» по разу забили Джонатан Юбердо, Антон Лунделл и Маккензи Уигар. Дубль на счету Энтони Дюклера. У «Баффало» отличились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер и Тэйг Томпсон.

«Пантерз» первыми из клубов НХЛ вышли в плей-офф турнира-2022. «Флорида» со 102 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. У «Баффало» — 12-я строчка и 61 балл.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Голы: Окпосо — 18 (Самуэльссон, Икин), 17:13 — 1:0. Юбердо — 24 (Жиру), 26:18 — 1:1. Лунделл — 15 (Чиаро, Марчмент), 35:55 — 1:2. Дюклер — 27 (Форслинг, Уигар), 37:01 — 1:3. Дюклер — 28 (Барков, Верхэге), 40:57 — 1:4. Скиннер — 28 (бол., Миттельштадт, Так), 48:25 — 2:4. Томпсон — 31 (бол., Скиннер, Миттельштадт), 50:19 — 3:4. Уигар — 7 (бол., Жиру, Барков), 58:25 — 3:5.

Вратари: Токарски (59:20) — Найт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (10+8+11) — 40 (9+22+9).

Наши: — - -.

3 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11787 зрителей.

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ХК Баффало Сэйбрз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Нью-Джерси 68 24 44 54
8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 69 48 21 102
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 69 26 43 61
6 Баффало 70 25 45 61
7 Оттава 68 25 43 56
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 67 42 25 89
3 Сент-Луис 68 38 30 86
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 67 39 28 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 68 40 28 89
2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 70 38 32 80
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
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3.04 02:00
Бостон – Коламбус
 5 : 2
3.04 02:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.04 02:00
Каролина – Миннесота
 1 : 3
3.04 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 5 Б
3.04 02:00
Филадельфия – Торонто
 3 : 6
3.04 05:00
Калгари – Сент-Луис
 4 : 6
3.04 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 4 : 5
3.04 20:00
Баффало – Флорида
 3 : 5
3.04 20:00
Оттава – Детройт
 5 : 2
3.04 23:00
Нью-Джерси – Айлендерс
- : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 69 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 54 2.16
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