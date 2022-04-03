«Флорида» обыграла «Баффало» и первой из команд НХЛ вышла в плей-офф

3 апреля «Флорида» в гостях одержала победу над «Баффало» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Флориды» по разу забили Джонатан Юбердо, Антон Лунделл и Маккензи Уигар. Дубль на счету Энтони Дюклера. У «Баффало» отличились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер и Тэйг Томпсон.

«Пантерз» первыми из клубов НХЛ вышли в плей-офф турнира-2022. «Флорида» со 102 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. У «Баффало» — 12-я строчка и 61 балл.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Голы: Окпосо — 18 (Самуэльссон, Икин), 17:13 — 1:0. Юбердо — 24 (Жиру), 26:18 — 1:1. Лунделл — 15 (Чиаро, Марчмент), 35:55 — 1:2. Дюклер — 27 (Форслинг, Уигар), 37:01 — 1:3. Дюклер — 28 (Барков, Верхэге), 40:57 — 1:4. Скиннер — 28 (бол., Миттельштадт, Так), 48:25 — 2:4. Томпсон — 31 (бол., Скиннер, Миттельштадт), 50:19 — 3:4. Уигар — 7 (бол., Жиру, Барков), 58:25 — 3:5.

Вратари: Токарски (59:20) — Найт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (10+8+11) — 40 (9+22+9).

Наши: — - -.

3 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11787 зрителей.