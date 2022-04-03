«Флорида» обыграла «Баффало» и первой из команд НХЛ вышла в плей-офф
3 апреля «Флорида» в гостях одержала победу над «Баффало» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Флориды» по разу забили Джонатан Юбердо, Антон Лунделл и Маккензи Уигар. Дубль на счету Энтони Дюклера. У «Баффало» отличились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер и Тэйг Томпсон.
«Пантерз» первыми из клубов НХЛ вышли в плей-офф турнира-2022. «Флорида» со 102 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. У «Баффало» — 12-я строчка и 61 балл.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Флорида» — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Голы: Окпосо — 18 (Самуэльссон, Икин), 17:13 — 1:0. Юбердо — 24 (Жиру), 26:18 — 1:1. Лунделл — 15 (Чиаро, Марчмент), 35:55 — 1:2. Дюклер — 27 (Форслинг, Уигар), 37:01 — 1:3. Дюклер — 28 (Барков, Верхэге), 40:57 — 1:4. Скиннер — 28 (бол., Миттельштадт, Так), 48:25 — 2:4. Томпсон — 31 (бол., Скиннер, Миттельштадт), 50:19 — 3:4. Уигар — 7 (бол., Жиру, Барков), 58:25 — 3:5.
Вратари: Токарски (59:20) — Найт.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (10+8+11) — 40 (9+22+9).
Наши: — - -.
3 апреля. Баффало. KeyBank Center. 11787 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|69
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|2
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|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
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|31
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|5
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|31
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
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|1
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|69
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|21
|102
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|68
|44
|24
|93
|3
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|43
|25
|93
|4
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|68
|43
|25
|91
|5
|Детройт
|69
|26
|43
|61
|6
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|70
|25
|45
|61
|7
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|68
|25
|43
|56
|8
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|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|67
|42
|25
|89
|3
|Сент-Луис
|68
|38
|30
|86
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|67
|39
|28
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
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|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|68
|21
|47
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|69
|39
|30
|83
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|80
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Анахайм
|70
|28
|42
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|68
|21
|47
|48
|3.04
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|5 : 2
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.04
|02:00
|
Каролина – Миннесота
|1 : 3
|3.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 5 Б
|3.04
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|3 : 6
|3.04
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|4 : 6
|3.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|4 : 5
|3.04
|20:00
|
Баффало – Флорида
|3 : 5
|3.04
|20:00
|
Оттава – Детройт
|5 : 2
|3.04
|23:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|69
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|69
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|45
|2.13
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
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