«Баффало» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джек Куинн, Тэйдж Томпсон, Ноа Эстлунд, Джош Норрис и Райан Маклеод, у гостей отличились Ноа Кэйтс, Кэмерон Йорк и Трэвис Конекны.

«Баффало» одержал четвертую победу подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 34 очками после 33 игр. «Филадельфия» в 33 матчах набрала 40 очков и идет на пятом месте.

В следующем матче «Баффало» 21 декабря примет «Айлендерс», «Филадельфия» 20 декабря сыграет на выезде с «Рейнджерс».

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