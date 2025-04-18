«Баффало» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Голы «Сейбрз» забили Алекс Тух, Пейтон Кребс, Джек Куинн, Джон-Джейсон Петерка и Райан Маклеод. У «Флайерз» шайбы забросили Матвей Мичков (дубль), Тайсон Форстер и Бобби Бринк.

«Баффало» с 79 очками в 82 матчах занял 14-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» заняла 16-ю строчку «Востока» — 76 очков в 82 играх.