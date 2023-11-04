«Баффало» дома проиграл «Филадельфии»

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«Баффало» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Флайерз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» набрала 11 очков и поднялась на 11-е место в Восточной конференции. «Баффало» занимает 13-ю строчку — 10 очков.