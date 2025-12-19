«Баффало» обыграл «Филадельфию»

«Баффало» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на льду «КиБанк Центра».

У «Сэйбрз» забили Джек Куинн, Тэйдж Томпсон, Ноа Эстлунд, Джош Норрис и Райан Маклеод. У «Флайерз» отличились Ноа Кэйтс, Кэмерон Йорк и Трэвис Конекны.

«Баффало» одержал четвертую победу подряд и с 34 очками в 33 матчах занимает 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 5-й строчке — 40 очков в 33 играх.