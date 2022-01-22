«Баффало» обыграл «Филадельфию», Проворов набрал одно очко

«Баффало» победил «Филадельфию» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По дублю в составе хозяев сделали Джефф Скиннер, Тейдж Томпсон и Пейтон Кребс. У гостей забивали Расмус Ристолайнен и Клод Жиру, который сделал дубль. Российский защитник Иван Проворов набрал одно очко за результативный пас.

«Баффало» набрал 33 очка и занимает 14-е место в Восточной конференции. У «Филадельфии» 34 очка и 12-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Голы: Скиннер — 15 (Так, Козенс), 1:29 — 1:0. Ристолайнен — 2 (Санхейм), 11:18 — 1:1. Жиру — 13 (Проворов, Аткинсон), 12:44 — 1:2. Томпсон — 13 (бол., Так, Скиннер), 15:33 — 2:2. Томпсон — 14 (бол., Далин), 15:57 — 3:2. Кребс — 1 (Йокихарью, Янковски), 18:00 — 4:2. Кребс — 2 (Асплунд), 22:24 — 5:2. Скиннер — 16 (бол., Далин, Томпсон), 44:36 — 6:2. Жиру — 14 (бол., Конекны, Аткинсон), 54:49 — 6:3.

Вратари: Хаузер — Джонс (Харт, 18:00).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 24 (10+6+8) — 33 (9+11+13).

Наши: — - Проворов (27.25/2/0).

22 января. Баффало. KeyBank Center.