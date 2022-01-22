Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

22 января, 23:33

«Баффало» обыграл «Филадельфию», Проворов набрал одно очко

Евгений Петров
Корреспондент

«Баффало» победил «Филадельфию» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По дублю в составе хозяев сделали Джефф Скиннер, Тейдж Томпсон и Пейтон Кребс. У гостей забивали Расмус Ристолайнен и Клод Жиру, который сделал дубль. Российский защитник Иван Проворов набрал одно очко за результативный пас.

«Баффало» набрал 33 очка и занимает 14-е место в Восточной конференции. У «Филадельфии» 34 очка и 12-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Голы: Скиннер — 15 (Так, Козенс), 1:29 — 1:0. Ристолайнен — 2 (Санхейм), 11:18 — 1:1. Жиру — 13 (Проворов, Аткинсон), 12:44 — 1:2. Томпсон — 13 (бол., Так, Скиннер), 15:33 — 2:2. Томпсон — 14 (бол., Далин), 15:57 — 3:2. Кребс — 1 (Йокихарью, Янковски), 18:00 — 4:2. Кребс — 2 (Асплунд), 22:24 — 5:2. Скиннер — 16 (бол., Далин, Томпсон), 44:36 — 6:2. Жиру — 14 (бол., Конекны, Аткинсон), 54:49 — 6:3.

Вратари: Хаузер — Джонс (Харт, 18:00).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 24 (10+6+8) — 33 (9+11+13).

Наши: — - Проворов (27.25/2/0).

22 января. Баффало. KeyBank Center.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Филадельфия Флайерз
4
0
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ванкувер» может обменять нападающего Миллера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 41 13 28 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Сент-Луис 40 24 16 53
3 Нэшвилл 42 25 17 53
4 Миннесота 36 23 13 49
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 36 17 19 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 40 18 22 40
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 40 12 28 28
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 - : -
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 - : -
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 - : -
23.01 03:00
Торонто – Айлендерс
- : -
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 - : -
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 - : -
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 - : -
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 41 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости