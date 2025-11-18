«Баффало» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Сэйбрз» занимают 16-е место в Восточной конференции (18 очков после 19 игр), «Ойлерз» идут на 10-м месте в Западной конференции (22 очка после 21 игры).