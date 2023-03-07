«Эдмонтон» обыграл «Баффало», Макдэвид оформил дубль
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2.
В составе «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид, еще один гол на счету Дерека Райана. У «Сэйбрз» шайбы забросили Джефф Скиннер и Дилан Козенс.
После этого матча «Эдмонтон» с 78 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Баффало» с 68 очками — на девятой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Макдэвид — 53 (Маклеод, Сиси), 7:21 — 0:1. Скиннер — 27 (бол., Томпсон), 9:45 — 1:1. Райан — 11 (Шор, Нерс), 38:45 — 1:2. Козенс — 24 (Брайсон, Миттельштадт), 40:41 — 2:2. Макдэвид — 54 (Фогеле, Экхольм), 43:23 — 2:3.
Вратари: Андерсон (58:14 — 59:54) — Скиннер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (15+13+11) — 37 (20+6+11).
Наши: Любушкин (16.23/1/0) — Костин (10.16/0/+1).
7 марта. Баффало. KeyBank Center.
|7.03
|03:30
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Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
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Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
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Даллас – Калгари
|- : -
|7.03
|05:00
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Чикаго – Оттава
|- : -
|7.03
|06:30
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Лос-Анджелес – Вашингтон
|- : -
|7.03
|06:30
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26