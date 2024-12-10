«Баффало» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в гостях обыграл «Баффало» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

В составе хозяев дублем отметился Джейсон Цукер, еще по шайбе забросили Закари Бенсон, Тейдж Томпсон и Николя Обе-Кюбель. Авторами голов «Ред Уингз» стали Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп, Лукас Рэймонд, Эндрю Копп, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин, реализовавший победный буллит.