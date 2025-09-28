«Детройт» уступил «Баффало» в предсезонном матче

«Детройт» в предсезонном матче НХЛ уступил «Баффало» со счетом 2:5.

В составе «Ред Уингз» отличились Патрик Кейн и Марко Каспер. У «Сэйбрз» дубль оформил Тэйг Томпсон, еще по голу забили Расмус Далин, Радим Мртка и Джош Норрис.

В следующем матче «Детройт» 30 сентября сыграет с «Питтсбургом», «Баффало» сыграет с «Пингвинз» 2 октября.