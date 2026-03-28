«Детройт» переиграл «Баффало»

«Детройт» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на арене «КиБанк Центр» в Баффало.

У «Ред Уингз» голами отметились Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Лукас Раймонд, Джейкоб Бернард-Доккер и Марко Каспер. Голы «Сэйбрз» на счету Тэннера Пирсона и Тэйджа Томпсона.

«Детройт» набрал 86 очков в 72 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Баффало» потерпел третье поражение подряд и идет на второй строчке — 96 очков в 73 играх.