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Сегодня, 05:53

«Детройт» по буллитам победил «Баффало»

Даниил Аршавский
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«Детройт» в гостях обыграл «Баффало» в серии буллитов регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

В составе хозяев дублем отметился Джейсон Цукер, еще по шайбе забросили Закари Бенсон, Тейдж Томпсон и Николя Обе-Кюбель.

Авторами голов «Ред Уингз» стали Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп, Лукас Рэймонд, Эндрю Копп, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин, реализовавший победный буллит.

«Детройт» набрал 26 очков в 28 матчах и занимает 15-е место в восточной конференции, «Баффало» с 26 очками за 28 встреч идет 14-м.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Детройт Ред Уингз
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