Шесть очков Томпсона принесли «Баффало» победу над «Детройтом»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 8:3.

В составе «Сэйбрз» 6 (3+3) очков набрал Тэйг Томпсон, еще по голу забили Джек Куинн, Джефф Скиннер, Расмус Далин, Дилан Козенс и Расмус Асплунд. У «Ред Уингз» отличились Олли Мяяття, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

После этого матча «Баффало» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» с 10 очками — на 12-й строчке.