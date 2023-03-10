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10:4! «Даллас» разгромил «Баффало», Дадонов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 марта. &amp;quot;Баффало&amp;quot; - &amp;quot;Даллас&amp;quot; - 4:10. Евгений Дадонов празднует гол.
Фото USA Today Sports

«Даллас» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 10:4. «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи. Защитник «Баффало» Илья Любушкин отметился одним ассистом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Даллас» — 4:10 (1:3, 1:2, 2:5)

Голы: Джонстон — 16 (Хаканпяя, Дадонов), 7:06 — 0:1. Павелски — 16 (бол., Робертсон, Бенн), 19:07 — 0:2. Бенн — 27 (Хейсканен, Сутер), 19:25 — 0:3. Гринуэй — 3 (Скиннер, Томпсон), 19:35 — 1:3. Кивиранта — 7 (Робертсон, Хенли), 28:37 — 1:4. Окпосо — 9 (Петерка, Любушкин), 29:51 — 2:4. Сутер — 2 (Марчмент, Делландреа), 30:38 — 2:5. Скиннер — 28 (Томпсон), 43:49 — 3:5. Дадонов — 6 (Бенн, Хаканпяя), 49:12 — 3:6. Факса — 9 (Доми, Кивиранта), 49:41 — 3:7. Факса — 10 (Марчмент), 51:38 — 3:8. Хинтц — 31 (Робертсон, Павелски), 52:15 — 3:9. Олофссон — 24 (Петерка, Кребс), 52:31 — 4:9. Марчмент — 11 (Хейсканен, Миллер), 56:12 — 4:10.

Вратари: Комри — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (9+5+15) — 49 (16+18+15).

Наши: Любушкин (17.15/1/+1) — Дадонов (15.00/2/+3).

10 марта. Баффало. KeyBank Center. 14174 зрителя.

Евгений Дадонов
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Даллас Старз
4
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1 Каролина 63 43 20 94
2 Нью-Джерси 64 42 22 90
3 Рейнджерс 64 36 28 81
4 Айлендерс 67 34 33 76
5 Питтсбург 64 32 32 74
6 Вашингтон 66 31 35 69
7 Филадельфия 65 24 41 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 63 49 14 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 65 38 27 82
4 Флорида 65 32 33 70
5 Оттава 63 32 31 68
6 Баффало 64 32 32 68
7 Детройт 64 29 35 67
8 Монреаль 65 26 39 58
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 65 35 30 83
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 62 35 27 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 64 28 36 61
7 Аризона 64 22 42 54
8 Чикаго 64 22 42 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 65 39 26 84
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3 Сиэтл 64 37 27 80
4 Эдмонтон 66 36 30 80
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10.03 03:00
Питтсбург – Айлендерс
3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Монреаль – Рейнджерс
3 : 4 Б
10.03 03:00
Тампа-Бэй – Вегас
 3 : 4 ОТ
10.03 03:00
Баффало – Даллас
 4 : 10
10.03 03:00
Каролина – Филадельфия
 1 : 0
10.03 03:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 2 : 3 Б
10.03 03:30
Бостон – Эдмонтон
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Никита Кучеров

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Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

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И КН
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Линус Ульмарк

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