10:4! «Даллас» разгромил «Баффало», Дадонов набрал 2 очка
«Даллас» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 10:4. «Сэйбрз» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи. Защитник «Баффало» Илья Любушкин отметился одним ассистом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Даллас» — 4:10 (1:3, 1:2, 2:5)
Голы: Джонстон — 16 (Хаканпяя, Дадонов), 7:06 — 0:1. Павелски — 16 (бол., Робертсон, Бенн), 19:07 — 0:2. Бенн — 27 (Хейсканен, Сутер), 19:25 — 0:3. Гринуэй — 3 (Скиннер, Томпсон), 19:35 — 1:3. Кивиранта — 7 (Робертсон, Хенли), 28:37 — 1:4. Окпосо — 9 (Петерка, Любушкин), 29:51 — 2:4. Сутер — 2 (Марчмент, Делландреа), 30:38 — 2:5. Скиннер — 28 (Томпсон), 43:49 — 3:5. Дадонов — 6 (Бенн, Хаканпяя), 49:12 — 3:6. Факса — 9 (Доми, Кивиранта), 49:41 — 3:7. Факса — 10 (Марчмент), 51:38 — 3:8. Хинтц — 31 (Робертсон, Павелски), 52:15 — 3:9. Олофссон — 24 (Петерка, Кребс), 52:31 — 4:9. Марчмент — 11 (Хейсканен, Миллер), 56:12 — 4:10.
Вратари: Комри — Эттингер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (9+5+15) — 49 (16+18+15).
Наши: Любушкин (17.15/1/+1) — Дадонов (15.00/2/+3).
10 марта. Баффало. KeyBank Center. 14174 зрителя.
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|42
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|О
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|49
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|103
|2
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|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
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|38
|27
|82
|4
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|65
|32
|33
|70
|5
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|63
|32
|31
|68
|6
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|64
|32
|32
|68
|7
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|29
|35
|67
|8
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|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
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|61
|31
|30
|69
|6
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|28
|36
|61
|7
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|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
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|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
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Каролина
|20
|2.21