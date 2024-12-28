«Баффало» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Чикаго» со счетом 6:2.
«Баффало» с 30 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке «Запада».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|38
|24
|14
|51
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|35
|21
|14
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|36
|15
|21
|36
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|36
|22
|14
|46
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Бостон
|37
|19
|18
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|35
|13
|22
|30
|8
|Баффало
|36
|13
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|33
|20
|13
|40
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|36
|12
|24
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|23
|11
|49
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|28.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 5
|28.12
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|6 : 2
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|6 : 2
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|28.12
|04:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|28.12
|05:30
|
Юта – Колорадо
|- : -
|28.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|28.12
|21:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -
Новости