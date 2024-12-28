«Баффало» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Чикаго» со счетом 6:2.

«Баффало» с 30 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке «Запада».