«Баффало» крупно переиграл «Чикаго»

«Баффало» на своем льду обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.

«Баффало» с 20 очками в 21 матче идет последним в Восточной конференции. «Чикаго» занимает 9-е место в Западной конференции — 24 очка в 21 игре.