«Баффало» дома разгромил «Чикаго»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Чикаго» со счетом 6:2.

В составе «Сэйбрз» хет-трик оформил Алекс Так, еще по шайбе забросили Зак Бенсон, Джек Куинн и Дилан Козенс. У «Блэкхокс» голы на счету Тайлера Бертуцци и Сета Джонса.

«Баффало» с 30 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке «Запада».