«Баффало» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «Сэйбрз» дубль оформил Джейсон Зукер и один гол забил Зак Бенсон, а у «Брюинз» Кейси Миттельштадт, Виктор Арвидссон и Кейси Миттельштадт. Победный гол в овертайме на счету Павла Захи.

«Бостон» с 88 очками в 72 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на второй строчке — 96 очков в 72 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте