«Бостон» в овертайме обыграл «Баффало», Хуснутдинов и Задоров набрали по одному очку

«Бостон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра проходила на арене «КиБанк Центр» в Баффало.

Российские игроки «Брюинз» Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отметились в этой встрече голевыми передачами.

В основное время у «Сэйбрз» две шайбы забросил Джейсон Зукер и один гол забил Зак Бенсон, а у «Брюинз» отличились Кейси Миттельштадт, Виктор Арвидссон и Кейси Миттельштадт. В овертайме победную шайбу забросил Павел Заха.

«Бостон» набрал 88 очков в 72 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на второй строчке — 96 очков в 72 играх.