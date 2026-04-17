«Баффало» и «Бостон» проведут серию в первом раунде Кубка Стэнли

«Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ.

Расписание серии «Баффало» — «Бостон», 1-й раунд Кубка Стэнли

20 апреля, 2.30. Игра 1. «Баффало» — «Бостон»

22 апреля, 2.30. Игра 2. «Баффало» — «Бостон»

24 апреля, 2.00. Игра 3. «Бостон» — «Баффало»

26 апреля, 21.00. Игра 4. «Бостон» — «Баффало»

27 апреля. Игра 5 (при необходимости). «Баффало» — «Бостон»

30 апреля. Игра 6 (при необходимости). «Бостон» — «Баффало»

2 мая. Игра 7 (при необходимости). «Баффало» — «Бостон»

Время начала — московское

Команды проведут серию до четырех побед, победитель выйдет во второй раунд, где встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс».

